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'da her bebeğe bir ağaç

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı içerisinde doğan bebeklerin adına ağaç dikti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 10.1.2021 15:04 ABONE OL
Trabzon'da her bebeğe bir ağaç

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin geçen yıl doğan her bebek adına ağaç dikimi yaptığı belirtildi.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan park ve bahçelere, yeşil alanlara ve kara yolu üzerindeki refüjlere ,bebekler adına 15 farklı türe ait yetişkin ağaçların, dikileceği ifade edildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal projelere önem verdiklerini belirterek, anlamlı ve örnek bir projeye imza atmak istediklerini dile getirdi.

Doğasıyla ve yeşiliyle ünlü Trabzon'u her geçen gün daha da yeşillendirmek amacıyla 2020 yılı içerisinde doğan her bebeğin adına ağaç dikme kararı aldıklarına dikkati çeken Zorluoğlu, "Trabzon'da bebeklerimiz artık ağaçlarıyla birlikte büyüyecekler. Gelecek yıllarda adlarına dikilen ağaçları gördüklerinde yaşayacakları mutluluğun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uygulamamız bu yıl içerisinde doğacak bebeklerimiz için de geçerli olacak. Daha yeşil bir Trabzon için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

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Trabzon'da her bebeğe bir ağaç
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