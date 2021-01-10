Trabzonlu öğretmenlerden örnek davranış

Türkiye'de İzmir başta olmak üzere son dönemlerde sıkça yaşanan depremler bir kez daha, doğal afetler karşısında hazırlıklı olunması gerçeğini gözler önüne serdi. Ancak yaşanan depremlerdeki panik sürelerinin uzunluğu, bir deprem bölgesi olan Türkiye'de hala deprem bilincinin oturmadığını gözlen önüne serdi. Bu duruma dur demek isteyen Trabzon'un Yomra Merkez Orta Okulu öğretmenleri Suzan Topal, Ayşegül Ayaz Başar ve Ortahisar 100. Yıl İlkokulu'ndan Emrah Aydın, kolları sıvadı. Öğrencilerin depremle ilgili bilinç seviyesinin artırılması, deprem anında yapılacak ve bu konudaki öğrencilerin aile bireyleriyle paylaşılmasını kapsayan, "Deprem çantam hazır" eTwinning projesine Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan ve Ürdün'den de okullar destek veriyor.

Pandemi sürecinde okulların yüz yüze eğitime kapalı olması, öğretmen ve öğrencilerin öğrenmelerine engel olmuyor. Dersleri online olarak yapan öğretmenler yine online olarak yaptıkları etkinliklerle öğrencilerin sosyal yönlerini de geliştirmeye devam ediyor. Deprem çantam hazır projesi kapsamında düzenlenen online oturumda AFAD Trabzon Arama Kurtarma Şefi Erkan Akpınar da konuk edildi ve öğrencilere, 'Afet ve Acil Durum Çantasında bulunması gerekenler' hakkında bilgi verdi. Çocukların merak ettikleri sorulara cevap veren Erkan Akpınar, AFAD gönüllüsü olarak herkesin afet ve acil durumlarda elinden gelen yardımı yapabileceğini de ifade etti.