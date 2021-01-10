Üniversiteli çobanın azmi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü'nden 2016'da mezun olan Kayserili Duran Bircan (25), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kirazlı köyüne döndü. Ailesinin maliyeci olmasını beklediği Bircan, babasına "Masa başı iş bana göre değil. Hayvancılık yapacağım" dedi. Ailesini ikna eden Bircan, Tarım Bakanlığı'nın 300 koyun projesine babası adına başvurdu. Başvurusu kabul edilen üniversite mezunu Bircan, 4 yılda koyun sayısını üçe katladı. Duran Bircan, "Önce kendi aldığımız 137 koyunla başladık. Daha sonra Tarım Bakanlığı'nın 300 koyun projesiyle 300 koyun daha aldık. Şimdi 450 koyuna çobanlık yapıyorum. Kazancım yerinde" dedi. Ayrıca eğitimine de devam eden Bircan, 4 yılda ikinci ve üçüncü üniversiteyi okumak için kayıt yaptırdı.