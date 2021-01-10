Üsküdar Belediyesi aşevi her gün sıcak yeme dağıtıyor

Üsküdar Belediyesi tarafından yıllardır ara vermeden devam eden sıcak yemek hizmeti ile kimsesiz yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin günlük yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Titizlikle yürütülen çalışma ile günde yaklaşık bin aile için hazırlanan yemekler, haftanın 7 günü ekipler tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile kimsesiz yaşlıların evine kadar götürülüp teslim ediliyor. Pandemi sürecinde evinde tedavi olan ve hastaneden yeni çıkmış hastalara da sıcak yemek servisi yapılarak ihtiyaç sahibi koronavirüs hastalarının yemekleri Üsküdar Belediyesi Aşevi aşçıları tarafından özenle pişiriliyor.

Tek kullanımlık folyo kaplarda dağıtımı yapılan yemekler, yağ ve tuz oranı asgari düzeyde tutularak hasta yemeği mantığı ile hazırlanıyor. Kapılarına kadar getirilen yemekler sayesinde yüzleri gülen ihtiyaç sahipleri, kimsesiz yaşlılar ve hastalar memnuniyetlerini boş yemek kaplarına yazıp bıraktıkları mektup ve notlar ile aşevi yetkililerine iletiyor. Yazılan mektup ve notlarda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e ve belediye çalışanlarına hayır duaları ederek, teşekkürlerini sunuyorlar.