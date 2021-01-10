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Belediye Başkanı sosyal medya hesabından şehit ’ün adını yaşatmak için bir park hazırlığı yapıldığını duyurdu. Türkmen, 2021 yılında bitirilmesi hedeflenen için “Şehidimizin aziz hatırasına yakışan güzellikte bir park olacak” ifadelerini kullandı

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Giriş Tarihi: 10.1.2021 21:55 Son Güncelleme: 10.1.2021 21:55 ABONE OL
Üsküdar'a Şehit Eren Bülbül Parkı geliyor

15 yaşındaki Trabzon Maçkalı Eren Bülbül PKK'lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017 yılında şehit edilmişti. Şehadetinden bir ay önce ise Twitter hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" diye yazmıştı. Tüm Türkiye onu #iyikivarsineren diye uğurlamıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından şehit Eren Bülbül'ün adını yaşatmak için bir park hazırlığı yapıldığını duyurdu. Türkmen ayrıca parkın proje görsellerini de paylaştı.

"ŞEHİDİMİZİN AZİZ HATIRASINA YAKIŞAN GÜZELLİKTE BİR PARK OLACAK."

Türkmen, sosyal medya hesabından, "2021 bizim için tam bir projeler yılı olacak inşallah. Çok yakında tümünü sizlerle paylaşacağımız projelerden biri de, Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde yapacağımız ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI. Aynı yıl içinde bitireceğiz. Şehidimizin aziz hatırasına yakışan güzellikte bir park olacak" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar'a Şehit Eren Bülbül Parkı geliyor
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