Vakıflar Genel Müdürü'nden İBB'ye Şemsi Paşa Camisi tepkisi: "Yasal süreci başlatacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar'daki Mimar Sinan'ın eseri olan Şemsi Paşa Cami'nin deniz kenarına yol yapılmasıyla alakalı tepkilere neden oldu. Ancak bu tepkilere rağmen İBB, çalışmalarını durdurmadı ve çelik konsol sistemi üzerine beton dökmeye başladı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Şemsi Paşa Cami'nde yapılan çalışmayla alakalı sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

"YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Şemsi Paşa Camii ile alakalı sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: "Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii'ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde camiimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, buna bağlı olarak İlgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum."