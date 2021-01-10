Yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdılar

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Aziziye Mahallesi'nde bir kafeye girip çıkanların olduğu ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, söz konusu kafeye baskın düzenledi.

Baskına müşteri gibi giren emniyet mensupları kapıdan içeri girdiğinde ilk olarak selam verdi. Polisleri bir anda karşılarında gören şahıslardan biri kumar kağıtlarını masaya atarken, bir diğeri ise polislere gülerek karşılık verdi. Yapılan baskında kumar oynayan 7 kişiye suçüstü yapıldı.

Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta oldukları için 3 bin 150'şer TL, kapalı alanda sigara içildiği için 188'er TL, 5326 sayılı kabahatler kanunun 34. maddesi gereğince kumar oynamak suçundan 1000'er TL olmak üzere toplamda 30 bin 366 TL adli ve idari para cezası kesildi. Ayrıca kafe de mühürlendi.