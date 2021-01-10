Yozgat Valisinden köylerde pandemi mesaisi

Yozgat Valisi Ziya Polat, köy köy gezip hem vatandaşların sorunlarını dinliyor hem de pandemi süreci ile ilgili vatandaşlara önemli bilgiler aktarıyor.

Son olarak merkeze bağlı Musabeyli Köyü'ne giden Vali Polat, namaz sonrası köy halkı ile pandemi kuralları çerçevesinde bir araya geldi.

Polat, köylülerin talep ve sorunlarını dinlerken, onlarla sohbetinde özellikle koroma virüsle mücadele dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.

Vali Polat, maske mesafe temizlik kurallarına riayet edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Musabeyli Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Ziya Polat, pandemi sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çaba gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Polat ayrıca, Musabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Polat, halkın huzuru ve güvenliği için fedakârca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

ÇOCUKLARI YİNE UNUTMADI

Vali Polat, Musabeyli köyünde yine çocukları unutmadı. Karşılaştığı çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yozgat Valisi Ziya Polat, oyuncaklar verip minik kalpleri mutlu ederken, korona virüsle mücadelede çocukların daha çok bilinçli olması gerektiğini söyledi.