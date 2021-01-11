57 şehirde narkotik operasyonu: 3 bin 250 gözaltı, kilolarca uyuşturucu

Türkiye genelinde 57 şehirde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, yedi gün boyunca uyuşturucu madde ticareti yapanlara baskınlar yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Sokak operasyonları sonucunda 522 kilogram eroin, 302 kilogram esrar, 14 kilogram bonzai, 15 kilogram metamfetanin, 2 kilogram skank, 32 bin tane sentetik sentetik ecza, 18 bin ecstasy, 27 kök kenevir, 18 bin captagon, 8 kilogram kokain ve 26 tane tabanca/tüfek ele geçirildi.

271 BİN 209 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonlar neticesinde toplamda 271 bin 209 lira para ele geçirildi, 3 bin 250 şüpheliye adli işlem yapıldı.