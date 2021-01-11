65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Gözler 65 yaş üstü kısıtlaması için Kabine Toplantısı'na çevrildi!

Salgın sürecinde yüksek risk grubu olan 65 yaş üstü vatandaşlar bir süredir belirlenen saat aralıkları dışında sokağa çıkma yasağına tabi tutuluyor. Öte yandan vakaların düşüşe geçmesiyle beraber 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve diğer tüm kısıtlamaların kalkacağı o tarih milyonların gündem maddeleri arasındaki yerini aldı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Koronavirüs vakalarındaki artışla beraber 81 ile gönderilen genelge kapsamında birçok farklı kısıtlama uygulamaya geçmişti. Vakalarda yaşanan düşüşle beraber milyonların gözü şimdi de kabine toplantısından çıkacak yeni karara çevrildi…