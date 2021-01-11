65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalkacak mı sorusunun yanıtı ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısıyla birlikte yasaklarla ilgili yeni kararlar gündeme gelecek. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçları kullanamıyor. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalkacak mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 20 yaş ve altı vatandaşlar ise 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…
Yılın ilk kabine toplantısı olma özelliğini taşıyan Kabine toplantısında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar merakla bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."