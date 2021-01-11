65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalkacak mı sorusunun yanıtı ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısıyla birlikte yasaklarla ilgili yeni kararlar gündeme gelecek. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçları kullanamıyor. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için toplu taşıma yasağı kalkacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 20 yaş ve altı vatandaşlar ise 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…