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81 parça uyuşturucuyu ayrı ayrı sarmış

’ta şüpheli şahsın üzerinde 81 parça halinde özel olarak sarılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yozgat Emniyeti uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:08 ABONE OL
81 parça uyuşturucuyu ayrı ayrı sarmış

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek il merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda 04 Ocak günü il merkezi Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde yapılan operasyon sonucu Şüpheli A. B. isimli şahsı takibe aldı.

Şahsın evinde yapılan aramada 81 parça halinde toplamda 46,52 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan işlem yapılırken şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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81 parça uyuşturucuyu ayrı ayrı sarmış
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