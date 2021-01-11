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'a sahip çıkmak nasıl bir ruh hali?

AK Parti İzmir Milletvekili , Başkanı ’in yüzen iskeleye ismini vermesine tepki göstererek, “CHP'li Tunç Soyer, ‘Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?’ demiş. Agamemnon Anadolu'ya saldıran Yunan kralın adı. Sırf bu yüzden Çanakkale'ye Agamemnon savaş gemisiyle saldırdılar. 'da imzalandı. Asıl Agamemnon'a sahip çıkmak nasıl bir ruh hali?” diye sordu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 23:46 ABONE OL
Agamemnon'a sahip çıkmak nasıl bir ruh hali?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki yüzer vapur iskelesinin adını Yunan Kralı Agamemnon koymuştu. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye de Agamemnon ismindeki savaş gemisiyle saldırılmıştı.

Bundan dolayı yüzer iskeleye bu ismin verilmesine sosyal medyadan çok sayıda tepki gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in konuyla alakalı açıklamasını ise AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medyadan paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

"AGAMEMNON SAVAŞ GEMİSİYLE SALDIRDILAR"

Özalan'ın paylaştığı videoda Soyer "Binlerce yıl boyunca biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık ve bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Pagos, neden neden rahatsızlık olunur, nasıl bu kadar bir hoşgörüsüzlük iklimi doğdu bu memlekette, nasıl bu kadar tahammülsüzlük" ifadelerine kullandı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Soyer'in bu açıklamasına cevaben şu ifadeleri kullandı: "CHP'li Tunç Soyer, 'Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?' demiş. Agamemnon Anadolu'ya saldıran Yunan kralın adı. Sırf bu yüzden Çanakkale'ye Agamemnon savaş gemisiyle saldırdılar. Mondros Agamemnon'da imzalandı. Asıl Agamemnon'a sahip çıkmak nasıl bir ruh hali?"

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Agamemnon'a sahip çıkmak nasıl bir ruh hali?
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