Akçakale Belediyesi 150 öğrenciye kışlık giyim yardımında bulunuldu

Kış mevsiminde ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve kazak dağıtan Akçakale Belediyesi yine yürekleri ısıttı. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine her fırsatta yardım eli uzatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bu kez Güneren Kırsal Mahallesi'ndeki 150 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Güneren İlk ve Ortaokulu bahçesindeki yardım dağıtımına Başkan Yalçınkaya'nın yanısıra öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynleri katıldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM

Öğrenciler ile tek tek ilgilenerek sohbet eden ve yardımları kendi elleriyle dağıtan Başkan Yalçınkaya desteklerinin süreceğini belirtti. Önceliklerinin eğitim olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçınkaya "Çocuklarımızın buradaki sevincini, gözlerindeki ışığı gördüğümüz zaman bize de bir heyecan geldi. Yaptıklarımız bir şey değil, yapılanları büyük görmüyorum. Bu çocukların eğitimleri ilgili çok büyük düşüncelerimiz vardı. Bunları gerçekleştirmek için dershane kurduk. Hocalarımız da destek verecek. Öğrencilerimizi layık olduğu yerlere taşıyacağız. Türkiye'nin büyük büyük insanlarını burada yetiştireceğiz. Bu gayret içerisindeyiz. Bu yaptığımız yardımlar çocuklara bir gülümseme olarak kabul ediyoruz. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah devamını da sağlamaya çalışacağız. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitimlerinde ve hayatlarında başarılar diliyoruz. Hocalarımızın da gayretlerine teşekkür ediyoruz. Bizim Akçakale Belediyesi olarak birinci önceliğimiz eğitim" dedi.Başkan Yalçınkaya desteklerinin devam edeceğini dile getirerek öğrencilerden hayallerini kurdukları mesleklerin peşinden koşmalarını ve memlekete hizmet etmelerini istedi.Velilerle ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Yalçınkaya daha sonra okuldan ayrıldı.