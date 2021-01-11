Alarm çaldı kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

Adana'da kepengini kırarak girdikleri kuyumcuda içerisinde yaklaşık 18 kilogram altın olan çelik kasayı oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalışan hırsızlar, etkisiz hale getirdiklerini düşündükleri alarmın çalması sonucu polis tarafından yakalandılar.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu gördü. Şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşı olay yerine takviye ekip sevk edildi. Kuyumcuya baskın düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

SABIKALARI KABARIK

Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilogram altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi. Geçtiğimiz ay cezaevinden çıktıkları belirlenen ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan Mustafa O. ile Emrullah G., tutuklandı.