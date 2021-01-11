Ankara Kalecik’te deprem: 4.5

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dün saat 22.53'te kaydedilen depremin, 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı il genelinde hissedildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kalecik Kaymakamlığı'na ve valiliğimize intikan eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" dedi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" açıklamasını yaptı.