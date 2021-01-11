Aydın’da 6 günde 132 kişiye uyuşturucudan işlem

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 04 Ocak-10 Ocak 2021 tarihleri arasında 124 olayı ortaya çıkarmayı başardı.

6 günlük çalışmada 132 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı. 6 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma ekipleri 6 günde 466.31 gram esrar, 127.47 gram metamfetamin, 86 adet sentetik ecza hapı, 4.45 gram bonzai olarak tabir edilen sentetik kannabinoid, 62 gram kubar esrar, 1 gram eroin ve 2 adet ecstasy ele geçirildi. Aydın Valiliği tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği vurgulandı.