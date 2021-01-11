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Bakan Selçuk duyurmuştu, 'da okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama sonrası 81 ilde bulunan okullarda saat 10.00’da okundu. ’da ise Haliliye ilçesinde bulunan anaokulunda okundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.1.2021 10:47 ABONE OL
Bakan Selçuk duyurmuştu, Şanlıurfa'da okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama sonrası 81 ilde bulunan okullarda saat 10.00'da istiklal marşı okundu. Şanlıurfa'da ise Haliliye ilçesinde bulunan Anaokulunda okundu.

11 Mart'ta Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası sonrası Milli Eğitim Bakanlığı karar alarak eğitime ara verdi. Uzun süredir eğitimlerin uzaktan eğitime geçildiği için her Pazartesi günü ve her Cuma günü okunan İstiklal Marşı da okunmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklama sonrası 81ilde bulunan okullarda saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa'da ise Haliliye İlçesi Zübeyde Hanım Anaokulu'nda İstiklal Marşı töreni gerçekleşti.

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Bakan Selçuk duyurmuştu, Şanlıurfa'da okundu
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