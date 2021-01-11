Başkan Erdoğan ve Bakan Koca için el yazısı ile Kur’an-ı Kerim yazdı

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan ve 34 yılda 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, çok sevip saygı duyduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazısıyla Kur'an-ı Kerim yazdı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'de, Arslan'ı ziyaret ederek yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek, kendisinin Başkan Erdoğan için hazırladığı el yazması Kuran'ı kerimi teslim aldı.

BAŞKAN'DAN ZİYARET

1986 yılında el yazmasıyla Kur'an-ı Kerim yazmaya başlayan ve ilk çalışmasını iki yılda bitiren Arslan, bugüne kadar 8 el yazması Kur'an-ı Kerim hazırladı. 34 yılda toplamda 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan'ı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, "Kendisi ömrünü İslam davasına adayan, birçok talebe yetiştiren hocamızı ziyaret edip çalışmalarını incelemek istedik. Gerçekten çok değerli bir çalışma yapıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA TAKDİM EDİLECEK

Hocasının 'yazın güzel' tavsiyesi sonrası Kur'an-ı Kerim'i el yazısıyla yazmaya başladığını söyleyen Lokman Arslan, "Çok sevip saygı duyduğum. Devletimiz ve milletimiz için var gücü ile çalışan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Altun için birer el yazması kuran yazmak istedim. Sayın Bakanımız Altun için hazırladığımı kendisine ulaştırmak için AK Parti İlçe Başkanına teslim ettim. Cumhurbaşkanımız için hazırladığımı da tamamladım. Onu da kendisinin İlimize yapacağı ilk ziyarette kendisine teslim edilmesi için Körfez Belediye Başkanımıza teslim ettim" dedi.