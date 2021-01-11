BAŞKİM 1 yılda 666 kişiye umut oldu

İş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam eden BAŞKİM, Koronavirüs Salgını'na rağmen ilçede ikamet eden vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği'ne destek olmak ve Başiskeleliler'in iş ve meslek sahibi olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla 2019 yılının Nisan ayında hizmet vermeye başlayan BAŞKİM, Koronavirüs engeline rağmen çalışmalarını ara vermeden devam etti.

666 KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTI

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgenin iş imkânlarını, Başiskele'de ikamet eden ve iş arayışında olanlar ile bölgedeki işverenleri, aynı sistemde eşleştirerek işe uygun nitelikte eleman bulma konusunda yardımcı oluyor. İŞKUR ile de işbirliği içerisinde çalışan BAŞKİM, hizmete girdiği günden bu yana 666 Başiskeleli'yi iş sahibi yaptı. İş sahibi olan kişiler kadar firma sahiplerinin de büyük bir memnuniyet duyduğu Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi hizmetinden 195 firma eleman desteği alıyor.

3 BİN 184 İŞLEM

Başiskele halkına iş bulma konusunda büyük bir umut olan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), kurulduğu günden itibaren 2020'nin Aralık ayı sonuna kadar 3184 işlem yaparak yoğun bir çalışma temposunda istihdam seferberliğine desteğini sürdürdü.