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Bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşımız okundu

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda 81 ilde tüm okullarda bayrak töreni düzenlenerek İstiklal Marşımız okundu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:04 ABONE OL
Bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşımız okundu

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Zonguldak'ta da tüm okullarda saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı ardından İstiklal Marşımız okundu.

Zonguldak TOKİ Yenimahalle İlkokulunda düzenlenen törene katılan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, burada yaptığı konuşmada: "Bugün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle her hafta başı ve sonunda büyük bir coşkuyla söylemiş olduğumuz İstiklal Marşını okumak, özlemimizi bir kez daha dile getirmek için burada toplanmış bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda öğrenci ve öğretmenlerimizle bu bahçeleri şenlendirerek, İstiklal Marşımızı okuyarak 'korkma' diye başlayan milli marşımızı okuyarak bütün mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulundukları yerden okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiler.

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Bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşımız okundu
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