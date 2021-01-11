Belediye Başkanı İstiklal Marşına makamından eşlik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı doğrultusunda saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla tüm okullarda eş zamanlı olarak bayrak töreni düzenlendi. Bayrak törenine Belediye Başkanı Cemal Akın makamındaki penceresini açıp İstiklal Marşı okuyarak, saygı duruşunda bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın çağrısı ile yeni haftaya başlarken İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte pencerelerimizden, söyleyerek çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. En yakın zamanda ülkemizin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle İstiklal Marşı'mızın yükselmesini umut ediyorum." dedi.