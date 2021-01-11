Besicilerin yol talebi karşılık buldu, yolları yapılıyor

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla besicilerin yol talebi üzerine Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla Fen İşleri müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğünce daha önce farklı alanlarda yapılan çalışmaların tamamlanması üzerine ilçe merkezindeki besicilerin yol taleplerini yerine getirerek başlattığı stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, gelen taleplerin imkânlar ölçüsünde değerlendirildiği söyledi.

Yol yapım çalışmalarının farklı bölgelerde devam edildiğini vurgulayan Canalır, "İlçemiz ekonomisine katkı sunan bölgemizde besicilik yapan vatandaşlarımızın yol taleplerini imkanlarımız ölçüsünde değerlendirerek çalışma yürütüyoruz. İlçe genelinde 5 farklı noktada yürüttüğümüz stabilize yol çalışmalarıyla vatandaşlarımızı kışın çamurdan yazında tozdan kurtarmaya çalışıyoruz. İlçenin Fırat ve Dicle Mahallesi küme evleri olmak üzere hayvancılık yapan vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Başlatılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren bölgede besicilik yapan vatandaşlar Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.