Beyoğlu’nda 2 kişi bacaklarından vuruldu

Beyoğlu'nda tartıştıkları bir kişi tarafından tabancayla bacaklarından vurulan 2 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20. 15 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde H.A. ve N.Ç. adlı iki kişi, ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

BACAKLARINDAN VURULDULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan tabancayla H.A. ve N.Ç'ye ateş etti. Bacaklarından vurulan H.A. ve N.Ç. yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.