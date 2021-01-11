Bingöl’de İstiklal Marşı okundu

Bingöl'de Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda İstiklal Marşı okundu saatler 10.00'u gösterdiğinde ülkedeki tüm okulların bahçesinde eş zamanlı bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Bingöl'de Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibariyle Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu kız meslek lisesi ve tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "İstiklal Marşının, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı belirten Güney, "Salgın süreci nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimlerden oldukça uzaklaşmış tık. Okullarımıza özlem duyuyorduk, pazartesi sabahları ve Cuma günleri eğitim öğretim faaliyeti bittikten sonra okulumuzda istiklal marşını bir daha okuma isteği doğdu bu nedenle tüm öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip istiklal marşını icra etmiş olduk. Tüm öğretmen, Öğrencilerimiz ve velilerimiz evlerinde saat 10.00 itibariyle istiklal marşını evlerinden ve balkonlarından coşkuyla okudular. Birazda olsa özlemimiz giderilmiş oldu bu sayede" şeklinde konuştu.