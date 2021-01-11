Birde nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazımı bir de mi, birde mi?

Birçok kelimenin birleşik mi yoksa bitişik mi yazıldığı zaman zaman karmaşık gelebiliyor. Birde bağlacı da, iki anlam üzerinden ele alındığında farklı yazılış şekillerine sahip olduğundan anlamına göre nasıl yazıldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak her gün binlerce insan Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sayfasını ziyaret ederek kelimelerin en doğru şekilde yazılışını inceliyor. O halde şimdi bir de nasıl yazılır? Bir de anlamına göre nasıl yazılır?

BİRDE NASIL YAZILIR?

Türkçede yer alan pek çok bağlacın yazımında hatalar yapılmaktadır. Özellikle birden fazla anlam içeren bağlaçların yazımı hem ayrı hem de bitişik olarak karşımıza çıkabilir. Buna birde bağlacını örnek olarak vermemiz mümkün. Birde kelimesinin en doğru yazılışını TDK'ye göre öğrenmek için alttaki konu başlığını inceleyebilirsiniz.

BİRDE TDK DOĞRU YAZIMI

TDK'ye göre bir de ayrı yazılmaktadır.

Bir de bana sor

Bir de şu var

Bir de diyor ki

BİRDE ANLAMINA GÖRE NASIL YAZILIR?

Yukarıdaki hali ile kullanıldığında bir de ayrı yazılmaktadır. Yani bir de; kendisinden önce gelen sözcüğün son ünlüsü göz önünde bulundurularak büyük ünlü uyumuna uymaktadır. Ancak bir de bağlacı, ismin bulunma durumunu içerdiğinde birleşik olarak yazılmaktadır. Yani çekim eki olduğundan birleşik olarak da karşımıza çıkmaktadır. İsmin bulunma durumu halinde bir de bağlacı ile ilgili örnekler ise aşağıdaki gibidir;