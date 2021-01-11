Bünyan'da aylık 87 bin metreküp atık su arıtılıyor

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde faaliyete geçen Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde ayda 87 bin metreküp atık su arıtılıyor.

Tesiste yetkililer ile incelemede bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yapımı tamamlanan ve yüzde seksen kapasite ile faaliyete geçen tesiste ayda 87 bin metreküp atık suyun arıtıldığını söyledi.

Bünyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni incelediklerini belirten Başkan Özkan Altun; "Tesis sorumlularından işleyiş ve tesisle ilgili bilgi aldık. İlçemizde kanalizasyon atıklarının, başta Bük ve Keser deresi olmak üzere çevreden geçen derelere bırakılması en önemli sorunlardan biriydi. Yapılan atık su şebekesi, kolektör hattı ve arıtma tesisi ile bu sorun artık ortadan kaldırılmış oldu. Tesise giriş suyu ve çıkış suyu kıyaslandığında nasıl bir çevre kirliliğinin önüne geçildiğine bizzat şahit olduk. Memleketimizin geleceği, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için projeye emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.