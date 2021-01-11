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’da yangın paniği

’da şehrin en kalabalık ve işlek caddelerinden biri olan caddesinden siyah dumanlar yükseldi. Bir Lastikçiden yükselen alevler yan dükkânlara da sıçradı. Yangına 10’dan fazla ekip müdahale etti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:39 ABONE OL
Bursa’da yangın paniği

Bursa'da bir lastikçi dükkanında çıkan yangın bitişikteki 3 dükkana daha sıçradı. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan lastikçi dükkanından yükselen alevleri gören esnaf, hemen itfaiyeye haber verdi.

Çevredeki esnaf dükkanlarını tahliye ederken, olay yerine 10'dan fazla itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli lodos nedeniyle hızla yayılan alevler, yedek parça satan ve tabela işi yapan 3 dükkana daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen Ambulanslar da yangın bölgesinde hazır bekletildi. Hem lodos hem alevlerle mücadele eden ekipler yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Dükkanların cadde üzerinde olması nedeniyle İstanbul caddesinde trafik durduruldu. Yanan lastikler nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin büyük bölümünde görüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Bursa’da yangın paniği
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