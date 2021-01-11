Çalınan aracına 3 ay sonra kavuştu

Kocaeli Darıca İlçesinde 28 Aralık 2020 günü meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucu olayın zanlısını Sakarya ili Akyazı İlçesinde yakaladı.

Kocaeli'ne getirilen zanlı H.İ.U'nun yapılan araştırmalar soncu 25 Eylül 2020 günü İstanbul ilinde meydana gelen bir başka oto hırsızlığı olayının faili olduğu ortaya çıktı. Kocaeli Polisinin yapmış oldukları çalışmalar sonucu, H.İ.U'nun 3 buçuk ay önce çaldığı araç İstanbul Maltepe ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Her iki oto hırsızlığı olayının sanlısı olan ve 9 ayrı suç kaydı bulunan H.İ.U sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.