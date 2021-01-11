Cumhuriyet Üniversitesi’nden şehit ve gazi çocuklarına eğitim imkânı

50 öğrencinin üniversite eğitimi almaları için Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından başlatılan kampanyaya destek veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye'de yer alan üniversiteler arasında bir ilki başlatmış oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk adımın Karabağ Futbol Takımı'nın Sivasspor'la yapacağı müsabaka için Sivas'a geldiğinde kendisini ziyaret ettiklerinde atıldığını söyledi.

Bu ziyaret esnasında TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın da heyetle birlikte geldiğini anlatan Rektör Yıldız, neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade etti.

Rektör Yıldız, "Şükürler olsun ki Azerbaycan, Karabağ'da mutlak bir zafer kazanmış ve Karabağ azat olmuştur. Hüseyin Bey şehit ve gazi çocuklarına burs verilebileceğini söyledi. Biz de Karabağ Savaşı'nda şehit ve gazi olan kardeşlerimizin çocuklarına eğitim imkânı sağlayabileceğimizi ifade ettik." dedi.

Şu an üniversitede 1487 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim aldığını ve bunun 38'inin Azerbaycanlı olduğunu vurgulayan Rektör Yıldız, "Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Üniversitemizde eğitim almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilerin TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile irtibat kurmaları halinde kendilerine yardımcı olunacaktır." diye konuştu.

TÜİB Başkanı Büyükfırat ise, "Şehit ve gazi çocuklarını Türkiye'deki üniversitelerde okutmakla ilgili bir kampanya başlattık. Rektör Alim Bey, bu fikre çok samimi yaklaştı. Biz 50 öğrenciyi Sivas'a göndereceğiz. Bu kampanya, ilerleyen zamanlarda birçok ili kapsayacak. Öğrenciler puansız girecekler ve öğrencilere yurt imkânı sağlanacak. Bir defaya mahsus olmak üzere uçak biletlerini ve onların okul ücretini de biz karşılayacağız." şeklinde konuştu.