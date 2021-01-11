Diyarbakır merkezli hacker operasyonu

Diyarbakır'da pandemiyi fırsat bilerek sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla vatandaşları dolandıran 13 kişilik 'hacker' çetesi çökertildi.

Alınan ihbarlar üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından internet üzerinden işlenen suçlara yönelik polis ekipleri çalışmalar yaptı. Polis, Diyarbakır merkezli suç örgütünün; sosyal medya üzerinden 'evde kına paketleme, kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verdiklerini tespit etti.

Örgüt içerişinde 'hacker' olarak tabir edilen şahıslar tarafından açılan binlerce sahte sosyal medya hesapları ile sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıkları, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara EFT ve sahte kimliklerle açılan GSM hatlarına cebe havale yöntemleri ile gerçekleştirdikleri belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu, Diyarbakır merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polis, 15 farklı adrese yaptığı baskında, 13 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON TL'YE EL KONULDU



Polis tarafından yapılan aramalar sonucu ise, yaklaşık 55 bin ABD doları, 12 bin Türk Lirası, 570 bin TL değerinde 1.300 gram altın olmak üzere toplam değeri 1 milyon TL'ye yaklaşan malvarlığına el konuldu. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve bu silaha seri atış imkânı sağlayan aparat, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.