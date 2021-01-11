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El-Kaide kamplarında eğitim alan şüpheli ’da yakalandı

’da, terör örgütü El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün ’deki kamplarında bomba ve silah eğitimi aldığı öne sürülen O.K., saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı. O.K.'nin ağabeyi M.K.’nin de örgüt saflarında çatıştığı belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:54 ABONE OL
El-Kaide kamplarında eğitim alan şüpheli Adana’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü El-Kaide'nin kamplarında yaklaşık 1,5 yıl bomba ve silahlı eğitim aldığı iddia edilen O.K.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye döndüğünü belirledi. Şüphelinin İmamoğlu ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, O.K. gözaltına alındı.

Ağabeyi M.K.'nin de örgütün saflarında çatışmalara girdiği belirtilen O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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El-Kaide kamplarında eğitim alan şüpheli Adana’da yakalandı
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