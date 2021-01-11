Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay Kırşehir'in Mucur ilçesi Kurugöl Köyü mevkiinde meydana geldi. Elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş(18) elektrik arızası üzerine Kurugöl Köyü'ne geldi. Arızayı gidermek üzere elektrik direğine çıkan Kerem Aktaş bir anda akıma kapıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Mucur itfaiye ekipleri talihsiz genci asılı kaldığı direkten indirdi.



Sağlık ekibi, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başarılı bir okçu olan gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.