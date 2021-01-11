Eyüpsultan Belediyesi 26 bin gıda kolisi dağıttı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Her daim sizinleyiz" diyerek 2020 yılının yardım verilerini paylaştı. Buna göre; Eyüpsultan Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 26 bin gıda kolisi dağıttı. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal marketinden alışveriş yapan aile sayısı 3 bin 881 oldu.



800 AİLEYE SICAK YEMEK



Günlük sıcak yemek dağıtılan 800 ailenin yanı sıra Şefkateli Mağazası aracılığıyla 2 bin 765 aileye giyim desteği verilirken, 319 ailenin de ihtiyacı olan eşyalar dağıtıldı.



6 BİN 772 EVE SOSYAL İNCELEME YAPILDI



Eyüpsultan Belediyesi'nin Sosyal Ekonomik Destek birimi, 6 bin 772 eve sosyal inceleme yaptı, 2 bin 437 aileye ise ziyaret yapıldı. Askere gidecek olan bireylerden 214 asker ailesine maaş yardımı yapıldı, ayrıca 12 bin 635 Eyüpsultanlı sağlık hizmetlerinden yararlandı.