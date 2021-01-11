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Belediyesi 26 bin gıda kolisi dağıttı

Belediye Başkanı Deniz Köken 2020 yılının yardım verilerini “2020 yılında da vatandaşlarımızın yanındaydık. Her daim sizinleyiz” sözleriyle paylaştı. Başkan Köken, 26 bin gıda kolisi, sosyal marketimizden 3 bin 881 aileye erzak, 800 aileye günlük sıcak yemek, 2 bin 765 aileye giyim desteği, 319 aileye eşya yardımı, 214 asker ailesine maaş verildiğini duyurdu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:09 ABONE OL
Eyüpsultan Belediyesi 26 bin gıda kolisi dağıttı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Her daim sizinleyiz" diyerek 2020 yılının yardım verilerini paylaştı. Buna göre; Eyüpsultan Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine 26 bin gıda kolisi dağıttı. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal marketinden alışveriş yapan aile sayısı 3 bin 881 oldu.

800 AİLEYE SICAK YEMEK

Günlük sıcak yemek dağıtılan 800 ailenin yanı sıra Şefkateli Mağazası aracılığıyla 2 bin 765 aileye giyim desteği verilirken, 319 ailenin de ihtiyacı olan eşyalar dağıtıldı.

6 BİN 772 EVE SOSYAL İNCELEME YAPILDI

Eyüpsultan Belediyesi'nin Sosyal Ekonomik Destek birimi, 6 bin 772 eve sosyal inceleme yaptı, 2 bin 437 aileye ise ziyaret yapıldı. Askere gidecek olan bireylerden 214 asker ailesine maaş yardımı yapıldı, ayrıca 12 bin 635 Eyüpsultanlı sağlık hizmetlerinden yararlandı.

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Eyüpsultan Belediyesi 26 bin gıda kolisi dağıttı
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