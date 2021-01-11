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Eyyübiye İlçesi'ne 5 spor kompleksi

Eyyübiye Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "Belediye olarak İlçe genelinde yaptığımız 5 spor kompleksinde çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:27 ABONE OL
Eyyübiye İlçesi'ne 5 spor kompleksi

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet kuş yaptığı açıklamada, "Belediye olarak İlçe genelinde yaptığımız 5 spor kompleksinde çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan spor komplekslerini kısa sürede vatandaşlarımızın hizmete sunacağız. Belediye olarak ekiplerimiz 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindedir spor tesislerimiz Şimdiden İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Mehmet Kuş tamamlanan spor sahasında çocuklarla top oynadı. Başkan Kuş daha sonra tamamlanan tesislerde incelemelerde bulundu.

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Eyyübiye İlçesi'ne 5 spor kompleksi
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