Eyyübiye İlçesi'ne 5 spor kompleksi

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet kuş yaptığı açıklamada, "Belediye olarak İlçe genelinde yaptığımız 5 spor kompleksinde çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan spor komplekslerini kısa sürede vatandaşlarımızın hizmete sunacağız. Belediye olarak ekiplerimiz 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindedir spor tesislerimiz Şimdiden İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Mehmet Kuş tamamlanan spor sahasında çocuklarla top oynadı. Başkan Kuş daha sonra tamamlanan tesislerde incelemelerde bulundu.