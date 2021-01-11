Eyyübiye’de yol yapım çalınmaları devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Daha yaşanılabilir bir Eyyübiye hedefi doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan yol yapım çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsalda 6 şantiye ile aynı anda birçok noktaya hizmet götürüyor. Kırsalda süren çalışmaları beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ali Çiftçi ve Abdullah Toprak'la birlikte inceleyen Başkan Kuş, ilk olarak Vergili mahallesine gitti. Burada mahalle muhtarı Ragıp Yüksel'le bir araya gelen ve mahalledeki çalışmaları inceleyen Başkan Kuş daha sonra beraberindekilerle birlikte Küpeli kırsal mahallesine geçti. Burada da mahalle muhtarı Ahmet Doğan ve bölge sakinleri tarafından karşılanan Başkan Kuş, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kuş, çalışmaların ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan adaletli bir şekilde hizmeti vatandaşa götürdüklerini belirten Başkan Kuş," Seçildiğimiz ilk gün şunu ifade etmiştik; hizmeti adaletli götüreceğiz emiştik. Çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle bunu başarmış durumdayız. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlarımızın taleplerini adaletli bir şekilde bir bir yerine getiriyoruz. Bugün Vergili ve Küpeli kırsal mahallelerimizdeki çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın çalışmalardan duyduğu memnuniyet bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah kalan bölgeleri de hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların taleplerini yerine getirmiş olacağız." dedi.

Vergili Mahalle Muhtarı Ragıp Yüksel, Küpeli Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan ile vatandaşlar da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.