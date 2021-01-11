Fahrettin Koca: Tedbirlere uymaya devam edelim

Türkiye'de dün test yapılan 162 bin 786 kişiden 9 bin 138'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 176 kişi hayatını kaybetti. Dünkü ağır hasta sayısı 2 bin 811 olarak açıklandı. 8 bin 103 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" dedi