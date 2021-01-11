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Genç kadını sokak ortasında dövdü, eve kadar omzunda taşıdı!

Dehşete düşüren olay Şişli'de meydana geldi. Ara E. isimli şahıs, aynı evi paylaştığı sevgilisi Leyla K.'yı 3 gün arayla sokak ortasında feci şekilde darp etti. İlk saldırıda Ara E.'ye çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ancak Ara E. vatandaşların elinden kurtularak tekrar genç kadını dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir başka saldırıda Leyla K.'yı dövip bayılttıktan sonra omzuna alarak eve taşıdığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 09:27 Son Güncelleme: 11.1.2021 09:35 ABONE OL
Genç kadını sokak ortasında dövdü, eve kadar omzunda taşıdı!

Ara E., Şişli Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile bilinmeyen bir nedenle önceki gün saat 16.00 sıralarında tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü. Leyla K., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Baygınlık geçiren kadın kendisine gelince koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Ara E. kendisini engelleyenlerin elinden kurtularak kaçmak isteyen ev arkadaşı Leyla K.'yı yakalayarak yeniden tartaklamaya, tekmelemeye başladı. Bu sırada köpeğini gezdiren bir kişi kadını kurtarabilmek için müdahale ederken, Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sonrasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede gelen 112 ekipleri Leyla K. ile erkek arkadaşını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine ifade veren Leyla K., erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadı.

BİR BAŞKA DAYAK ANI

İkilinin arasındaki sokağa taşan bir başka şiddet anı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Bir görüntüde, taksi ile gelen Ara E.'nin evin zilini uzun süre çaldığı, üzerindeki tişörtü çıkardığı, kapının açılması ile birlikte bağırarak içeri girdiği görülüyor. 3 gün önce kaydedilen bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde Ara E.'nin yanında yürüdüğü kız arkadaşı Leyla K.'ya evin hemen yanında tekme attığı, aldığı darbenin etkisi ile yere yığılan kadının yanına giderek yumruklamaya devam ettiği ve yanına çömelen Ara E.'nin daha sonra yürüyemeyecek durumdaki kadını omuzuna alarak onu eve kadar taşıdığı kameraya yansıyor.

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Genç kadını sokak ortasında dövdü, eve kadar omzunda taşıdı!
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