Göbeklitepe parkı, açılış için gün sayıyor

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde yeni parkları vatandaşların hizmetine sunuyor. 23 yeni parkla 99 bin metrekare yeşil alanı Haliliye'ye kazandıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesindeki yapımına başladığı Göbeklitepe Tematik Parkının da çalışmalarını tamamladı.

ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesindeki, 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin minyatürünün de bulunduğu park, bölgenin çehresini değiştirdi.

PARKIN AÇILIŞI YAPILACAK

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta beraberindeki teknik heyetle birlikte Göbeklitepe Tematik Parkında incelemelerde bulundu. Çalışmaları tamamlanan parkla ilgili bilgiler alan Başkan Canpolat, kısa süre içerisinde parkın açılışını yapacaklarını söyledi.