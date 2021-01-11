Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Zonguldak il genelinde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Zonguldak Polisevinde gerçekleştirilen programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vali yardımcıları Mehmet Türk, Yıldırım Uçar, Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, bazı daire müdürleri, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve gazeteciler katıldı.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Basın demokrasinin olmazsa olmaz güçlerinden birisidir. Ancak bu güç sınırsız, kontrolsüz bir güçte değil. Bunu meslek etik kuralları çerçevesinde kullanılması ve vatandaşlarımıza doğru, sağlıklı bilgiler verilerek yorumlarda hür olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"GAZETECİLİK ÖNEMLİ BİR GÖREV"

Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Gazetecilik önemli bir görev ve her geçen günde değerini artırıyor. Çünkü insanların bilme, duyma değerlendirme ihtiyacı geçmişle kıyaslanamayacak bir şekilde artmakta. Ancak içinde bulunduğumuz yıl maalesef gazetecilerin ve idarecilerimiz inde çalışmalarını olumsuz etkiledi. Salgınla baş başayız. Dünya, ülkemiz ve Zonguldak bundan fazlasıyla payını aldı. Sağlık her şeyin başı inşallah geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları bu yıl yaşamayız."

"BASIN HABERDE OBJEKTİF YORUMDA HÜR OLMALI"

"Basın demokrasinin olmazsa olmaz güçlerinden birisidir" diyen Tutulmaz, "Ancak bu güç sınırsız, kontrolsüz bir güçte değil. Bunu meslek etik kuralları çerçevesinde kullanılması ve vatandaşlarımıza doğru, sağlıklı bilgiler verilerek yorumlarda hür olunması gerektiğini düşünüyorum. Haberler objektif şekilde verilmeli sadece yorumlarla ilgili bölümlerde herkesin hür olması gerekir. Haber yanlış verildiği zaman yanlış haberin üzerine oluşturulabilecek yorumlarda yanlış oluyor. Bu seferde yanlış bir kanaat oluşmuş oluyor. Bu yanlış kanaat öyle bir aşamaya geliyor ki insanların kişisel haklarına, onların sosyal statülerine zarar verebilecek konuma gelebiliyor. Bu doğrultuda gazetecilerden ricamız haberlerin objektif verilmesidir. Doğru olan ve insanların basına verebileceği değeri artıracak hususta budur." şeklinde konuştu.

"TURİZMDE ÖNEMLİ PAY ALABİLİRİZ"

Zonguldak için en önemli hususlardan birinin turizm olduğuna değinen Vali Tutulmaz, "Turizmle ilgili bir değerimizin olmadığı ya da bu değerlerimizin çok fazla bilinmediği şeklinde bir kanaat vardı. Bazı illerle kıyaslandığımızda bizim turizm değerlerimiz çok fazla yok ama olan değerlerimizi iyi tanıtırsak, olan değerlerimizi daha gün yüzüne çıkarırsak turizmde de önemli bir pay alabileceğimiz yönde bende kanaat oluştu. Bu doğrultuda daha önce valiliğimiz ve BAKKA'nın çalışmaları olmuş ancak bunlar belirli bir sistematik içerisinde ele alınması ön plana çıkınca bir turizm tanıtma stratejisini belirleyelim anlayışı oluştu. Bu doğrultuda bir grup oluşturduk. Bu çalışma grubu bundan sonra kalıcı halde ilimizin turizmine yönelik güncel ve dinamik şekilde hareket edecek stratejileri belirleyecek ve uygulayacak. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde turizmden önemli pay alan illerden birisi olacağına inanıyorum. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Bizim en büyük imkanımız endüstriyel mirasımız. Bizim ilimiz geçmişten bu tarafa sanayinin özelliklede kömür bağlantılı sanayinin önemli merkezlerinden birisidir ve kömür kaynaklı önemli endüstriyel mirasımız var. Bu mirası önemli değerlendirebilirsek turizmden önemli bir pay elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu doğal güzelliklerimizle de desteklememiz gerekiyor. Turizmde iyi pazarınız olması gerekiyor sadece değerinizin olması yeterli değil. Bunu tanıtamadığınız zaman anlamı fazla olmaz." açıklamasında bulundu.

VALİLİK LOGOSU YENİDEN TASARLANDI

Sözlerine Zonguldak'ın 2020 yılı değerlendirmeleriyle devam eden Vali Tutulmaz; Zonguldak Valiliği kurumsal kimlik çalışması, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele, turizm ve tanıtım, ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlar, enerji ve tabii Kaynaklar, sanayi ve ticaret, eğitim-öğretim, gençlik hizmetleri ve spor yatırımları, aile çalışma ve sosyal politikalarla ilgili hizmetler, tarım, orman ve su işleri, emniyet ve asayiş konularında bilgi verdi.

Tutulmaz; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Valiliğimiz logosu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük sağlanması amacıyla yeniden tasarlanmıştır. Yeni logomuzda Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi geçmişteki 16 Türk Devletini temsil eden 16 yıldız bulunmaktadır. İçte yer alan "Z" harfi zarif bir biçimde tasarlanarak yan yana aynalı ve üst ortada ay yıldızı kucaklar şekilde yerleştirilmiştir. Zonguldak İlinin baş harfi olan 'Z' zarif bir tasarım ile yorumlanarak şehrin sahip olduğu değerlere vurgu yapılmıştır. Oluşturulan bu çizgi doksan derece çevrilerek iki adet hali ile karşılıklı şekilde konumlandırılmıştır. Bu tasvir yoluyla da İlimizin emek şehri olması tasvir edilmiştir. Üst orta bölüme 'Ay Yıldız' yerleştirilmiş ve böylelikle Zonguldak'ın insan emeği ve gayreti ile ülkemizin hizmetinde bir il olduğu vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK'TA KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Zonguldak'ta ilk koronavirüs vakasının 21 Mart 2020 tarihinde görüldüğünü hatırlatan Tutulmaz, "İl genelinde; Haftanın 7 günü hizmet veren, 173 filyasyon ekibi bulunmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz 2 veya 3 kişilik ekiplerden oluşmaktadır. TÜİK ile işbirliği içerisinde ilimize atanan adreslerde PCR ve ELİSA taramaları 2 tur olarak yaklaşık 800 hanede gerçekleştirilmiş, 410 hanede daha yapılması planlanmıştır. Atatürk Devlet ve BEÜ Hastanesinde 2 laboratuvarda COVID-19 PCR analizleri yapılmaktadır. 23 Aralık itibariyle Ereğli Hastanesinde de analizlere başlanmıştır. İl genelinde yaklaşık 149.580 test yapılmıştır. Hastane yatak kapasitemize pandemi nedeniyle erişkin yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım olmak üzere 93 kişilik kapasite artışı sağlanmıştır." dedi.

FİLYOS LİMANI İNŞAATI

Türkiye'nin en büyük üç limanından biri olan Filyos Limanı hakkında da bilgi veren Vali Tutulmaz, "Yüzde 99,5 fiziki geçekleşme sağlanmıştır. Liman; konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere tesisleri bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede hizmet vermeye başlamıştır. Toplamda 2 bin hektarlık alanı kapsayan Filyos'ta, Endüstri Bölgesi içerisindeki liman ve diğer kısımlar için ayrılan bölgeler çıkarıldıktan sonra sanayi tesisleri için planlanabilecek tahmini alan büyüklüğü 200 hektar olarak öngörülüyor. Türkiye'nin en büyük üç limanından biridir. Yüzde 99,5 fiziki geçekleşme sağlanmıştır. Liman; konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere tesisleri bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede hizmet vermeye başlamıştır." şeklinde konuştu.