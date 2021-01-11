Hakkari'de İstiklal Marşı okundu

Hakkari ve ilçelerinde 81 il ile birlikte aynı anda bütün okullarda istiklal marşı okundu.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Ne yazık ki yaşamakta olduğumuz salgın nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşı'mızı okul bahçelerimizde, öğrencilerimizle hep bir ağızdan okuyamıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın talimatlarıyla bugün eş zamanlı olarak Hakkari'nin tüm okullarında, bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşımızı okuduk."

Müdür Gür; "Bu haftaki bayrak törenine okullarımıza gelerek eşlik eden, evlerinden büyük bir coşku ile törene katılan veli, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.