Haliliye Belediyesi 10 noktada yol yapım çalışmasını başlattı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, yeni yol yapım çalışmaları kapsamında 10 farklı noktada çalışmalarını yürütürken, 2 bölgedeki çalışmalarını da tamamlayarak, hizmete sundu.Fen İşleri Müdürlüğü, yol medeniyettir anlayışıyla yürüttüğü yol yapım çalışmalarını, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürüyor. Stabilize, kilitli beton parke ve yol açma çalışmalarıyla Haliliye halkına yeni yollar kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda 10 farklı noktada çalışmalarını devam ettiriyor.

Kırsal mahallelerde Kalecik, Konuklu, Mehmetçik ve Üçkonak ile Keçili'nin Dolaplı bölgesinde stabilize yol çalışmalarını yürüten ekipler, Kısas, Sırrın ve Sırrın'a bağlı Gürcütepe bölgesinde kilitli beton parke çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Gazi ve İmam Bakır mahallelerinde yeni yol açma çalışmalarını hummalı şekilde yürütürken, İkiağız kırsal Mahallesindeki kilitli beton parke ile Göktepe kırsal Mahallesindeki stabilize yol yapım çalışmaları tamamlandı.

İkiağız kırsal Mahallesinde tamamlanan çalışmalarla ilgili konuşan Muhtar Halil Demirler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Fen İşleri Müdürlüğüne yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Hattına gelen talepler ve yapılan saha çalışmalarına istinaden ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım çalışmaları program dahilinde devam edeceği ifade edildi.