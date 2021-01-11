Hasankeyf’e yeni kent meydanı! 10 bin metrekare alan üzerinde kurulacak

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın faaliyet geçmesiyle bir dönemin sonlandığı Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yaşam yeni yüzüyle kaldığı yerden devam ediyor. Baraj sularından etkilenecek olan tarihi yapılan yeni yerleşkeye konumlandırılması, ilçe sakinlerine yeni yaşam alanların inşa edilmesi gibi çalışmaların sonlanmasıyla Hasankeyf artık yeni mimari dokusuyla Türkiye'nin en modern ilçelerinden biri haline geldi. Türkiye'nin en genç yerleşim birimi olan Hasankeyf'te bazı eksikliklerin gün yüzüne çıkması üzerine Başkan Erdoğan duruma el attı. Yeni Hasankeyf'te eksikliklerin giderilmesi talimatı veren Başkan Erdoğan, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'dan oluşturulan koordinasyonun tarihi ilçede çalışma başlattı. Yeşil alan konusunda eksiklik bulunan ilçede ilk etapta Millet Bahçesinin yapılması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması için projeler üretildi. Önümüzdeki aylarda yeşillendirme çalışmalarıyla birlikte Hasankeyf'in bütün eksiklikleri de giderilmiş olacak.

TOKİ VE DSİ İŞBİRLİĞİ İLE YENİ KENT MEYDANI

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe merkezinde 10 bin metrekare alan üzerine yapılan yeni kent meydanının yaz aylarına doğru vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. Kaymakam Öztürk, "Malumunuz üzere Ilısu barajıyla birlikte Hasankeyf yeni yerleşim yerine taşındı. Bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Bu değişim ve dönüşüm esnasında zaman zaman ihtiyaçlar hasıl oluyor. bu ihtiyaçlardan bir tanesi de Kent Meydanı ihtiyacımız idi. Gerek tören alanımızın olmaması gerek insanları bir gezip dolaşabileceği ferah alabileceğim bir yeri ihtiyacı bu projeyi zorunlu kıldı. Bu vesileyle TOKİ ve DSİ işbirliğinde kentimizin ilçemizin mimarisine uygun bölgenin dokusuna uygun bir kent meydanı projesi hazırlandı. Yaklaşık 10 bin metre kare alan üzerine bu proje oluşturuldu. Sosyal donatılarla birlikte insanların ortak ihtiyaçlarını giderme alanlarını da içerecek şekilde yaklaşık bin metre karesi bunlardan ticari alan oluşturuyor. Bu projeyle birlikte ilçemiz bir tören alanına kavuşmuş olacak. Kent meydanı projemizin yaz dönemiyle birlikte hizmete girmesini planlıyoruz umut ediyoruz. Özellikle o dönemdeki turist yoğunluğu da göze alınmış olduğunda yerli ve yabancı turistlerin de bir nefes alma alanı rahatça gezip dolaşma alanı da kazandırmış olacaktır" diye konuştu.