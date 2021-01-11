Hiranur’un talebine kayıtsız kalınmadı! Eğitimi için istedi, Batman Belediyesi karşıladı

Koronavirüs denetimleri kapsamında esnaf ziyareti yapan Batman Valisi Hulusi Şahin'den tablet talebinde bulunan 12 yaşındaki Hiranur Turan'ın isteğini Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından karşılandı.



Eğitim gören 3 kardeşi ile evden dersleri takip etmekte sıkıntı çektikleri için Vali Hulusi Şahin'den tablet talep eden 7. sınıf öğrencisi Hiranur Turan'a Batman Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tablet ve bisiklet hediye edildi. Anne Ayten Turan ve kızı Hiranur Turan'ı belediye makamında kabul eden Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, Hiranur'un talep ettiği tablet ile birlikte birde bisiklet hediye ederek güle güle kullanması dileğinde bulundu.