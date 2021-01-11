İç Anadolu’da sıcaklıklar düşecek

Yarından itibaren yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisini gösterecek.

İç Anadolu bölgesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Pazartesi ve Salı günleri artarak mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren kuvvetli soğumayla birlikte mevsim normalleri civarına ineceği bekleniyor. İç Anadolu'nun Kuzey kesimlerinde hafta sonu görülecek yağışların, Çarşamba günündeki kuvvetli soğumayla birlikte bölge geneline yayılarak, karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.