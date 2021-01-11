Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da mucize kurtuluş! 3 saniye ile ölümden döndüler...

'da mucize kurtuluş! 3 saniye ile ölümden döndüler...

Eyüpsultan'da dün akşam meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeyken freni patlayan kamyon kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki lüks araca çarpan kamyon daha sonra apartmanın merdivenlerine çaparak durdu. Bu sırada Mustafa Katkat ve arkadaşlarının kaza bölgesinden birkaç saniye önce ayrılmasıyla mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Kazadan kurtulan Katkat, yaptığı açıklamada "Verilmiş sadakamız varmış" dedi

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:07 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:13 ABONE OL
İstanbul'da mucize kurtuluş! 3 saniye ile ölümden döndüler...

Kaza dün akşam saatlerinde Silahtarağa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 AG 3284 plakalı bir kamyon cadde üzerinde seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıktı. Kamyon önce kaldırımda bulunan lüks otomobile ardından bir apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi.

Kazadan birkaç saniye önce Mustafa Katkat ve arkadaşlarının kazanın yaşandığı yerden ayrılması olası bir faciayı önledi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ ÜÇ SANİYE İLE KURTARDIK'

Yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Mustafa Katkat, "Biz tabelayı indirdik iki üç saniye sonra yukarıdan gelen bir kamyonun muhtemelen frenleri patladı.

Önce burada duran bir otomobile ardından dükkanın içine doğru girdi. Herhangi bir can kaybı yok. Verilmiş sadakamız varmış üç saniye ile kurtardık. Sürücü ise omuzdan yaralandı." dedi.

Bir görgü tanığı ise, "Arkadaşlar dışarıda konuşma yapıyordu üç dört saniye önce arkadaşlar içeriye girmeseydi facia yaşanacaktı. Sesler geldi gelip baktığımızda kamyon çarpmıştı." ifadesini kullandı.

Son dakika: Dolandırıcılardan 'pes' dedirten yöntem! Aman bu mesajlara tıklamayın

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da mucize kurtuluş! 3 saniye ile ölümden döndüler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA