İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart akbil ile HES kodu eşleştirme

Ocak ayında belirlenen tarih itibarıyla geçerli olacak olan uygulama ile beraber HES kodu olmayan vatandaşların akbil (istanbulkart) kullanamayacağı haberi geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafınca duyurulmuştu. Bu kapsamda uygulama tarihi öncesi kartla kodun eşleştirme işlemini yapmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yüklemesi nasıl yapılır? Akbile HES kodu tanımlama işlemi ve tüm detaylar…

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR? AKBİL'E HES KODU TANIMLAMA!

Vatandaşların ilk olarak kendilerine ait sistem üzerinden HES kodu alma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda SMS veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde kodun talep işlemlerini oluşturabilmek mümkün…