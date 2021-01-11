İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart akbil ile HES kodu eşleştirme

Ocak ayında belirlenen tarih itibarıyla geçerli olacak olan uygulama ile beraber HES kodu olmayan vatandaşların akbil (istanbulkart) kullanamayacağı haberi geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafınca duyurulmuştu. Bu kapsamda uygulama tarihi öncesi kartla kodun eşleştirme işlemini yapmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İstanbulkart'a HES kodu yüklemesi nasıl yapılır? Akbile HES kodu tanımlama işlemi ve tüm detaylar…
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR? AKBİL'E HES KODU TANIMLAMA!
Vatandaşların ilk olarak kendilerine ait sistem üzerinden HES kodu alma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda SMS veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde kodun talep işlemlerini oluşturabilmek mümkün…
HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;
Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.
Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.
Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.
İSTANBULKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?
https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine giderek aşağıda yer alan bilgileri doldurmanız gerekiyor.
Öncelikle;
Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.
Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.