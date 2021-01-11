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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

'in ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:41 ABONE OL
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde yetiştiriciliği ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçederesi Mahallesi'nde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucuyu temin ettikleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte 110 gram 'uç' olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı
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