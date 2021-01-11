Kaçak içki ve cep telefonu operasyonu

Adana'da polis bir evde ve uygulama noktasında iki otomobilde yaptığı aramada 122 şişe gümrük kaçağı içki ile 36 adet yine gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında 122 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Ekipler İncirlik park alanı uygulama noktasında durdurulan iki araçta yapılan aramada da 36 adet gümrük kaçağı android cep telefonu bulundu. Her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.