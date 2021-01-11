Kadınlar hem üretiyor hem de kazanıyor

Kocaeli Kartepe İlçesinde Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman'ın destek ve teşviki ile 2019 yılında kurulan Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi her geçen gün bölgede yaşayan daha fazla kadına üretme ve kazanma fırsatı sunuyor. Kocaeli'nde, Ticaret Bakanlığı'nın kooperatiflerin desteklenmesi programında ilk ve tek destek alan kadın kooperatifi, kadınların evlerinde ve koopertife bağlı atölyede ürettikleri ürünleri onlardan alıp, onlar adına satarak maddi ve manevi katkı sunuyor.

10 KADIN TARAFINDAN KURULDU

Kocaeli'nde kurulan resmi ve tescilli ilk Kadın Kooperatifi olan KARKAD'IN kurucu Başkanı Ece Çiftçi, "Kooperatifimiz, Kartepeli 10 kadın tarafından kuruldu. Amacımız ev hanımlarına destek olmak. Onlara maddi ve manevi olarak katkı sunmaktı. Bu yola çıkarken emeğimiz, ekibimiz ve hayalimiz vardı. Ancak cesaret ve motivasyonumuz eksikti. Değerli başkanımız Mustafa Kocaman'ın destekleriyle en önemli eksiklerimizi de tamamladık ve şimdi bugündeyiz. Kartepe'nin, Kocaeli'nin Ticaret Bakanlığımızdan hibe almaya hak kazanan ilk ve tek kadın kooperatifi olmanın, kadınlarımıza daha çok katkı sağlayabilmenin gururunu yaşıyoruz. Kadınlarımızın tamamen geleneksel usullerle hazırladığı tarhana, salça, erişte, kahvaltılık sos, taş değirmende öğütülmüş esmer buğdaydan ekşi maya ekmek, acıka, mantı, turşu, reçel gibi organik ürünleri kooperatifte evlerinde üreten kadınların ürünlerini alıp kooperatifte onlar adına satarak maddi ve manevi katkı sağlıyoruz. Kooperatifimizin şu anda 15 ortağı var. Bu sayıya yakında 3 kişi daha eklenecek." şeklinde konuştu.

HAFTANIN 5 GÜNÜ ÜRETİM

Kooperatif yöneticileri ve üyeleri ile bir aile olduklarını ve bunun da işlerine yansıdığını ifade eden Çiftçi, "Kısa sürede çok güzel çalışmalarımız oldu. Bu süre zarfında hem üye sayısını, hem ürün çeşitliliğini, hem de satış hacmini arttırdık. Önemli eksiklerimizi de tamamladık. Kadınlarımıza daha çok katkı sağlayabilmenin gururunu yaşıyoruz. Şu anda hanımlardan 7'si haftanın 5 günü Kooperatif'te üretim yapıyor. Diğerleri ise evden yaptıkları ürünleri bize getiriyor. Bütün ürünlerimizi beğeniliyor. Ancak en çok talep gören ürünlerimiz mantı, erişte ve tarhana oluyor. Şu anda Kocaeli'nde görüştüğümüz organik ürün satan iş yerleri var. Ayrıca bazı lokantalar. Onlar ile anlaşırsak, üretimimizi daha da arttıracağız" dedi.